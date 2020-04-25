دراسة جديدة: لهذه الأسباب "كورونا" يصيب الرجال أكثر من النساء

قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن هناك دلائل على أن فيروس كورونا يصيب الرجال أكثر من النساء وإن سبب ذلك قد يكون لعوامل بيولوجية وطبيعية.

وأضافت في تقرير أمس الجمعة أن العلماء في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بدأوا بدراسة تلك الأسباب وما إذا كان نظام المناعة عند النساء أقوى منه عند الرجال.

ولفتت إلى أن دراسة للبروفسورة سارة هوكس من كلية لندن الجامعية أظهرت أن الرجال هم عرضة أكثر من النساء للإصابة بفيروس كورونا بنسبة 50-80%.

وقالت هوكس في دراستها: "قد يكون الاختلاف البيولوجي أحد العوامل خاصة أن هناك أيضا فرقا في عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا بين الرجال والنساء".

وأوضحت أن سلوك وطبيعة الرجل يمكن أن يكونا من الأسباب أيضا، لافتة إلى أن كثيرا من الأمراض شائعة لدى الرجال أكثر من النساء، بما فيها أمراض القلب والرئة نظرا لأن الرجال يدخنون أو يستهلكون المشروبات الكحولية أكثر ويتعرضون للهواء الملوث أكثر من النساء بسبب خروجهم أكثر أو عملهم في قطاعات لا تعمل فيها النساء كثيرا بما فيها قيادة التاكسي والحافلات والشاحنات والجرافات.

وقالت الجامعة في تقريرها: "هناك عوامل أخرى لارتفاع معدلات الوفيات بين الرجال جراء الأمراض الفيروسية وهي أنهم يميلون لطلب الرعاية الصحية في وقت متأخر من الإصابة على عكس النساء.. وظهر ذلك جليا خلال وباء إيبولا الذي كان ضحاياه من الرجال أكثر بكثير من النساء".