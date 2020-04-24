الكشف عن تقنية روسية إماراتية رائدة لتشخيص الالتهاب الرئوي

كشف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، عن إطلاق مشروع مشترك مع شركة إماراتية لتشخيص واكتشاف الالتهاب الرئوي، بما في ذلك الذي يسببه الفيروس التاجي SARS-COV-2.

وبين الصندوق الروسي، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم"، بأن "اكتشاف الالتهاب الرئوي سيتم باستخدام صور الأشعة المقطعية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي طورتها شركة إماراتية بالتعاون مع الصندوق وMedskan، وهي شبكة روسية للمراكز الطبية".

وتتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي الروسية الإماراتية بدقة بأكثر من 96%، وبحساسية عالية لأعراض الالتهاب الرئوي، حيث إن الشركة الإماراتية هي Group 42، وتنشط في مجال التكنولوجيات الرائدة.

وجرى اختبار هذه التكنولوجيا على عدد كبير من المرضى من مقاطعة هوبي بالصين، الذين يشتبه بأنهم مصابون بنوع من الفيروسات التاجية SARS-COV-2، حيث أوضح الصندوق بأن "التقنية الجديدة تتيح اكتشاف الالتهاب الرئوي في غضون دقيقتين بعد التقاط الصورة".

وأشار الصندوق الروسي إلى أنه "سيتم إنشاء مركز طبي يعتمد على استخدام هذه التقنية لتشخيص حالات الالتهاب الرئوي، لافتا إلى أن "العديد من المراكز الطبية الروسية الخاصة والعالمية أعربت عن اهتمامها بهذه التقنية".