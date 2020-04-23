بريطانيا.. وفيات كورونا تبلغ 18 ألفًا و738

سجلت بريطانيا 616 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 18 ألفًا و738.

وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بالفيروس وصل 138 ألفًا و78، إثر تشخيص 4 آلاف و583 إصابة إضافية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إجراء 14 ألفًا و629 اختبارًا، في آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة اختبارات كورونا إلى 425 ألفًا و821.

وأصاب كورونا، حتى عصر اليوم الخميس، أكثر من مليونين و666 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 186 ألفًا، وتعافى أكثر من 730 ألفًا، وفق موقع "worldmeter" المختص برصد ضحايا الفيروس.