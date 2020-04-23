السودان يسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر الخميس، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 163 حالة إصابة في البلاد.

يأتي ذلك وسط تسارع إصابات كورونا في العاصمة الخرطوم برغم الاحترازات بفرض الحظر الشامل الذي نفذته السلطات منذ مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان، إن الـ22 حالة الجديدة المسجلة جميعها في الخرطوم، وإن معظم الحالات مخالطة لحالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي 13 مصابا بفيروس كورونا، وتماثل للشفاء ١٤ آخرون من جملة المصابين في السودان، بحسب تقارير رسمية.

وفرضت السلطات ضمن إجراءات احترازية، حظر التجوال الشامل في العاصمة الخرطوم منذ السبت الماضي، لكن شح الوقود والخبز وغاز الطهي دفع السودانيين إلى التوافد والاكتظاظ أمام محطات الوقود والمخابز ومحال الغاز، ما أدى إلى تكدس أطلق على إثره خبراء تحذيرات متكررة لنتائجه الكارثية.