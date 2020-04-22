أبو ظبي تعيد فتح المراكز التجارية بشروط

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن إعادة فتح مراكز التسوق ضمن شروط احترازية ووقائية.

وبحسب تعميم صادر عن الدائرة، فسيتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للحد من الانتشار الفيروسي، وفقا لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوراث.

وتضمن القسم الأول من التعميم موعد بدء عمل المراكز التجارية، وذلك من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الساعة التاسعة مساء باستثناء "السوبرماركت" والصيدليات ومحلات الصرافة، فسيسمح لهم العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى منتصف الليل.

وأكد التعميم على "إغلاق أماكن الجلوس العامة والمصليات، وتخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق التجارية الكبيرة (المولات) إلى 30% ومنع من تزيد أعمارهم عن 60 عاما من الدخول".

كما أشار التعميم إلى أن عمل المطاعم سيكون بسعة 30% كحد أقصى.

وبين التعميم أنه سيتم السماح لأربعة أشخاص كحد أقصى بالجلوس على كل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد مترين ونصف كحد أدنى بين الطاولات.

وشدد التعميم على "إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات لكافة الزوار، وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم وإدارة مواقف السيارات وتقييد السعة إلى النصف، كما سيسمح لثلاثة أشخاص كحد أقصى باستقلال السيارات".

كما بين التعميم إيقاف خدمات صف وغسيل السيارات، حيث ستكون مداخل ومخارج "المولات" منفصلة، وسيتم تركيب أجهزة التعقيم والكشف الحراري على المداخل ومنع دخول من تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية.

وشدد التعميم على "ضرورة التعقيم الدوري لكافة أرجاء المولات والنقاط التي يلمسها المتسوقين بما فيها السلالم المتحركة، وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، وتعطيل جميع شاشات اللمس".

القسم الثالث من التعميم والذي تضمن إجراءات خاصة بالمستأجرين، أكد على إلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات وتبديلها بشكل دوري، وفحص "كوفيد 19" لكافة الموظفين قبل إعادة افتتاح المركز التجاري، كما سيتم فحص درجة حرارة الموظفين يوميا دوريا خلال ساعات العمل.

من جانب آخر، قالت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي يوم الأربعاء، إن الإمارة ستستأنف خدمات حافلات النقل الساعة السادسة صباح السبت.

وذكرت الدائرة أنها ستجري "عمليات تعقيم مكثفة تستمر لمدة 48 ساعة لكافة حافلات النقل العام" ابتداء من صباح الخميس.