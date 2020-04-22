دبي تستقبل ركاب 13 باخرة سياحية علقوا بسبب إغلاقات فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

استقبلت دبي 13 باخرة سياحية أجنبية بقيت في عرض البحر عندما قررت غالبية دول العالم إغلاق حدودها البحرية بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن مسؤولون في ميناء الإمارة يوم الأربعاء.

وقال المدير التنفيذي لميناء راشد التجاري في دبي محمد المناعي: "تم استدعاء جميع السفن في الإقليم، سواء السفن المستقرة في دولة الإمارات أو البواخر التي غادرت من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق".

وأطلقت دبي في 4 من نيسان/أبريل برنامجا لتعقيم الإمارة يترافق مع إجراءات تحد من التنقل وتسمح فقط بالخروج للعمل الضروري أو لشراء المنتجات الغذائية، أو الذهاب إلى العيادات والمستشفيات.

وبحسب المناعي، فإن السلطات البحرية في دبي استقبلت 13 باخرة سياحية على متنها 29 ألف مسافر و 10 آلاف من أعضاء الطاقم.

وأكد المناعي: "تم اتخاذ إجراءات لازمة وصارمة بإدخال السفن وإجراء الفحص الطبي"، مشيرا إلى أن المسافرين قضوا "فترة طويلة" في البحر قبل العثور على ميناء لترسو فيه السفن.

وأشار إلى أنه تمت إعادة كافة المسافرين وغالبية أعضاء الطواقم عبر طائرات إلى بلدانهم، موضحا أن "80 بالمئة منهم من دول أوروبية"، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

وليس من الواضح متى ستعود السفن السياحية نظرا للإغلاق في أوروبا، ولكن قد تبقى في دبي حتى عودة الموسم السياحي في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، وهو الموعد الذي يأمل فيه المناعي العودة إلى الوضع الطبيعي في الميناء التجاري.

وإمارة دبي مقصد سياحي عالمي رئيسي، إذ يزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، ومحطة تجارية مهمة، وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة.