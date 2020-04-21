النمسا تخفف إجراءات كورونا وتحدد موعد فتح المطاعم والكنائس والمدارس

قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الثلاثاء، إن بلاده ستواصل تخفيف إجراءات العزل العام السارية بسبب فيروس كورونا، وذلك بالسماح يوم 15 مايو/أيار المقبل، للمطاعم بأن تعيد فتح أبوابها، والسماح باستئناف أداء الشعائر الدينية.

وأضاف كورتس في مؤتمر صحفي، أنه من المقرر أن تعيد المدارس فتح أبوابها أمام طلاب السنوات الدراسية الأخرى، وذلك في عملية تبدأ منتصف الشهر المقبل، وتتقدم خطوة بخطوة.

وسبق أن أعلنت النمسا أنها ستعيد فتح أبواب المدارس أمام طلاب السنة النهائية، في أوائل مايو.

وكانت النمسا قد بدأت خطوات تخفيف الإجراءات الاحترازية، بسماحها للمتاجر غير الأساسية والصغيرة بإعادة فتح أبوابها قبل أسبوع، ومن المقرر أن تحذو المتاجر الأكبر حذوها، في الأول من الشهر القادم.