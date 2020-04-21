سلطنة عمان تسجل ثامن حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في السلطنة 8 حالات. وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان: "وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا كوفيد١٩ ويبلغ من العمر ثلاثة وخمسين عاماً. وتعد هذه ثامن وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض. وتتقدم وزارة الصحة إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". كانت عمان أعلنت أمس الاثنين تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأوضحت وزارة الصحة أن 58 إصابة من بين مجموع تلك الإصابات كانت لمواطنين عمانيين،