سجن مغربي يتحول إلى بؤرة لكورونا

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تحول سجن مدينة "ورزازات" جنوب المغرب، إلى بؤرة لفيروس كورونا، بعد تسجيل 68 حالة به بين العاملين و السجناء حتى مساء اليوم الاثنين. وذكر موقع "هسبريس" الذي أورد الخبر، أن هذه النتيجة توصلت إليها التحاليل المخبرية التي أجريت بالمؤسسة السجنية ، مباشرة بعد اكتشاف إصابة مديرها وأحد موظفيها يوم أمس الأحد ب"كوفيد 19". وسبق للمديرية العامة للسجون أن أكدت في بلاغ نشرته يوم الأحد ، أن "الموظفين العاملين في السجون يخضعون لحجر صحي داخلها لمدة أسبوعين قبل أن يتم استبدالهم، في إطار إجراءات منع تفشي كورونا". وتخطى المغرب مساء يوم الاثنين 3046 حال ، بينها 143 وفاة و350حالة شفاء. وأكد