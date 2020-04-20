تحول سجن مدينة "ورزازات" جنوب المغرب، إلى بؤرة لفيروس كورونا، بعد تسجيل 68 حالة به بين العاملين و السجناء حتى مساء اليوم الاثنين.
وذكر موقع "هسبريس" الذي أورد الخبر، أن هذه النتيجة توصلت إليها التحاليل المخبرية التي أجريت بالمؤسسة السجنية ، مباشرة بعد اكتشاف إصابة مديرها وأحد موظفيها يوم أمس الأحد ب"كوفيد 19".
وسبق للمديرية العامة للسجون أن أكدت في بلاغ نشرته يوم الأحد ، أن "الموظفين العاملين في السجون يخضعون لحجر صحي داخلها لمدة أسبوعين قبل أن يتم استبدالهم، في إطار إجراءات منع تفشي كورونا".
وتخطى المغرب مساء يوم الاثنين 3046 حال ، بينها 143 وفاة و350حالة شفاء.
وأكد مدير مديرية علم الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، أن ارتفاع حصيلة الإصابات في الأيام الأخيرة، راجع إلى ظهور بؤر جديدة في بعض المدن.
سجن مغربي يتحول إلى بؤرة لكورونا
المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز
تحول سجن مدينة "ورزازات" جنوب المغرب، إلى بؤرة لفيروس كورونا، بعد تسجيل 68 حالة به بين العاملين و السجناء حتى مساء اليوم الاثنين.