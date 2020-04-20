عدد الوفيات في إيران يصل الى 5209 جراء كورونا

ارتفع عدد الوفيات في إيران، اليوم الاثنين، إلى 5209 فيما بلغ معدل الإصابات 83 ألفا و505 أشخاص جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في العرض الصحافي للحديث عن آخر الإحصائيات بسبب كورونا، إنه "خلال 24 ساعة الماضية سجلت البلاد 91 حالة وفاة جديدة فيما تم تسجيل 1294 إصابة".

وأضاف جهانبور أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 5209 فيما بلغ إجمالي الإصابات 83 ألفا و505"، مشيرا إلى وجود 3389 من المصابين بحالة صحية حرجة يرقدون في مستشفيات البلاد.

وفي سياق متصل، بدأت في إيران اليوم إلغاء حظر حركة التنقل بين المحافظات الذي جرى تطبيقه في 26 من مارس الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، أنه وفقا للمعطيات فإنه منذ يوم أمس الأحد شهدنا موجة جديدة لفيروس كورونا في خمس محافظات.

ونقل موقع "الأخبار العاجلة"، أن الموجة الجديدة لفيروس كورونا شملت خمس محافظات هي (قم وكهكيلويه وبوير أحمد، ومازندان، وأذربيجان الغربية، واردبيل).

من جهته، اعترف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاثنين، بوجود إصابات بين الدبلوماسيين الايرانيين العاملين في الخارج، مشيرا إلى أن الإصابات قليلة، من دون أن يقدم أرقاما بهذا الصدد.