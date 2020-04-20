جامعة إكسفورد تطور 140 لقاحا ضد كورونا والتجارب هذا الأسبوع

كشفت جامعة "إكسفورد" البريطانية، اليوم الاثنين، أنها طورت 140 نوعا من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" وستقوم بتجربتها سريريا بنهاية الأسبوع الجاري على أن تظهر نتيجة فاعليتها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأوضحت البروفيسورة سارة جلبرت من الجامعة أن باحثي علوم الفيروسات في الجامعة عملوا تحت ضغط شديد للوصول إلى إنتاج اللقاح بأقصى سرعة ممكنة نظرا لتفشي الفيروس في معظم دول العالم.

وقالت في تصريحات نشرتها الصحف البريطانية: "نريد تجربة اللقاح بأسرع فرصة ممكنة لأن الفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان ونحن نأمل أن نبدأ التجارب نهاية الأسبوع".

وأعربت جلبرت عن تفاؤلها بفاعلية اللقاحات التي أنتجها قسم علوم الفيروسات في الجامعة بدعوى أنه تم استخدام التقنيات ذاتها المستعملة في إنتاج لقاحات ناجحة في السابق.

وقالت: "توصلنا إلى تطوير نحو 140 نوعا من اللقاحات لتجربتها وهذا بالطبع لا يعني أنها جميعها ستكون ناجحة... قلنا من قبل ونقول الآن إنه ليس لقاحا واحدا بل نحو 140 لقاحا واعتقد بأن تطوير عدد كبير من اللقاحات يمكن أن يحقق النجاح".