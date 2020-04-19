"كورونا".. أبرز توصيات هيئة كبار العلماء في السعودية بشأن رمضان

دعت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، عموم المسلمين إلى الاستعداد لشهر رمضان المبارك، مطالبة إياهم بالتقيد التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند أداء العبادات بأنواعها.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) صادر عن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وما يعانيه العالم من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت هيئة كبار العلماء أنه يجب على المسلمين العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في البلاد الإسلامية أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد.

وأضافت أن "على المسلم أن يصلي الفريضة والتراويح في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد الذي يقيم فيه بذلك".

ودعت إلى أن "يجتنب المسلم التجمعات؛ نظرا لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك: الإفطار والسحور الجماعي، وليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربى عظيمة عند الله تعالى".

وقالت هيئة كبار العلماء المسلمين إنه "ينبغي للمحسنين من المسلمين وهم يحتسبون الأجر في الإنفاق والصدقات، ويخرجون ما افترض الله عليهم من الزكوات؛ أن يحتسبوا أن يكون ذلك ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى".