ارتفاع الوفيات في إيران إلى 5031 جراء كورونا

ارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران، اليوم السبت، إلى أكثر من خمسة آلاف شخص، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية "كيانوش جهانبور".

وقال جهانبور خلال مؤتمر صحفي، لعرض آخر الإحصائيات عن الوفيات والمصابين، إنه "خلال الساعات الـ 24 الماضية، تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة وإصابة 1374 شخصا؛ جراء تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأضاف أن "عدد الوفيات ارتفع إلى 5031، بينما بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 80 ألفا و868"، مشيرا إلى وجود 3513 من المصابين بكورونا يرقدون في مستشفيات البلاد بحالة صحية حرجة للغاية.

وظهر فيروس كورونا المستجد في إيران، في الـ19 من فبراير/ شباط الماضي، بعدما سجلت محافظة قم أول حالتي وفاة، بعدها تفشى المرض في البلاد بوتيرة سريعة؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ سلسلة إجراءات، ومنعها وقف حركة التنقل بين المحافظات للحد من الإصابات، لكن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج مطلوبة.