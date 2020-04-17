أطباء إيرانيون يطالبون وزارة الصحة بمحاربة "خرافات" الحرس الثوري

طالب عشرات الأطباء الإيرانيين، اليوم الجمعة، وزير الصحة في البلاد، سعيد نمكي، بمحاربة "الخرافات"، ردًا على ما أعلنه الحرس الثوري، الأربعاء الماضي، بالكشف عن جهاز يدعى "مستعان 110" يستخدم لمحاربة جميع الفيروسات ومن بينها كورونا، ولديه قدرة على كشفه على بعد 200 متر وفي غضون 5 ثوانٍ.

وكتب العشرات من الأطباء الإيرانيين رسالة إلى سعيد نمكي، وزير الصحة، ورئيس مقر مكافحة فيروس كورونا، داعين إلى "شفافية أكبر في المعلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد، ومحاربة الخرافات والشعوذة والاحتيال".

وقال الأطباء:"في كثير من الحالات، تم التأكيد على رأي الخبراء والعقلانية في إيران على مر السنين تحت شعار على ضرورة إبعاد الشعارات الإيديولوجية عن المجال الطبي، وضرورة الدفاع عن رأي الخبراء ضد مصالح الأقلية القوية".

وطالب الأطباء وزارة الصحة بتقديم إحصاءات وبيانات واضحة، قائلًا:"إن توفير الإحصاءات والبيانات خلال جلسة مغلقة للبرلمان لن يعالج الألم، وعلى الناس أن يشعروا بأن الوزارة، ومقر لجنة مكافحة فيروس كورونا، يتعاملان معهم بشفافية، وستخلق هذه الثقة علاقة ذات اتجاهين، وسيرحب الشعب بالمقاربات المستقبلية للوزارة والمقر".

وفي هجوم مبطن ضد الحرس الثوري وباقي المؤسسات العسكرية التي تتدخل في شؤون الوزارات الحكومية، أكد الأطباء لوزير الصحة، قائلًا:"كما تعلمون، خلال السنوات القليلة الماضية، وبدعم واضح وخفي، أساء المحتالون إلى معتقدات الناس الصادقة، وأثبتوا أنفسهم كمعالجين، وأنشأوا مكانًا في سوق الصحة، وكانت الخرافات والترويج للأفكار الزائفة من بين مهامهم، والتي كلفت في بعض الحالات حياة الناس".

وذكروا أيضًا:"هذه أمثلة مثالية على المشعوذين والمحتالين، ومحاربتهم واحدة من المهام المحددة لتلك الوزارة وأنت شخصيًا، من الضروري مراجعة القوانين المتعلقة بتدخل غير الأطباء في الشؤون الطبية ومراقبتها أكثر".

ومن ناحية أخرى، دعا الأطباء إلى عدم التمييز بمعالجة المصابين بفيروس كورونا فيما إذا كانوا إيرانيين أو أجانب خاصة من اللاجئين الأفغان.

وفي جزء آخر من الرسالة، أشار الأطباء الإيرانيون إلى مشاكل الطاقم الطبي، ودعوا إلى سحب المقاولين من المستشفيات وعقد مباشر بين وزارة الصحة والعاملين في المستشفى، في إشارة إلى تدخل الحرس الثوري عبر مؤسساته الاستثمارية والتجارية في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد.

من جانبها، أصدرت الجمعية الفيزيائية الإيرانية بيانًا أعلنت فيه، أن إعلان الحرس الثوري التوصل إلى جهاز للكشف عن فيروس كورونا على بعد 200 متر وفي غضون 5 ثوانٍ "بدعة بعيدة عن المبادئ العلمية المعتمدة".