سنغافورة تسجل زيادة قياسية في عدد إصابات كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت سنغافورة التي تواجه موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19، الخميس، عن زيادة قياسية في عدد الإصابات بالفيروس خلال 24 ساعة، وبشكل خاص داخل المهاجع المكتظة حيث يعيش العمال الأجانب.

وكانت سنغافورة تمكنت في وقت سابق من احتواء الفيروس عبر تبني نظام فحص وتتبع لمن خالطوا المصابين، لكن الارتفاع الكبير في عدد الإصابات المحلية خلال نيسان/ أبريل دفع الحكومة إلى فرض تدابير أكثر شدة بينها إغلاق غالبية أماكن العمل.

وأفادت وزارة الصحة الخميس بوجود 728 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في يوم واحد في البلاد، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 4427 حالة بينها 10 وفيات.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدد الحالات الجديدة بين حاملي تصاريح العمل الذين يعيشون في المهاجع زاد بشكل ملحوظ".

ويعمل في سنغافورة نحو 200 ألف عامل بناء أجنبي، يتحدرون من جنوب آسيا، ويقيم كثير منهم في بيوت مشتركة داخل مجمعات.