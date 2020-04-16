باحثون يكشفون عن عقار جديد يوقف نمو الورم السرطاني

حدد باحثون من معهد فرانسيس كريك البريطاني للبحوث، في دراسة تجريبية، عقارًا يمنع انتكاسة السرطان وعودة نمو الخلايا السرطانية مجددًا، بعد علاج المرضى.

وذكرت صحيفة "ديكان هيرالد" الهندية، اليوم الخميس، أن أحد أكبر التحديات في أبحاث السرطان هو منع عودة السرطان لدى المرضى الذين تلقوا العلاج بالفعل.

وقال الباحثون البريطانيون، إن أحد أسباب الانتكاسات هو بقاء بعض الخلايا السرطانية حية، وإنها قادرة على النمو إلى ورم جديد.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" العلمية الأمريكية، أن دواء Quisinostat تبين بعد خضوعه لسلسلة من التجارب على الفئران، أنه يمكنه وقف نمو الورم السرطاني بعد العلاج الأولي، ومنع توسع الخلايا السرطانية الحية.

وأوضح الباحثون أن الدواء يعمل عن طريق زيادة كمية بروتين يسمى "هيستون H1.0" داخل الخلايا السرطانية، حيث يمنع هذا البروتين الخلايا السرطانية من التكاثر والنمو.

وعندما اختبر الفريق البحثي الدواء على فئران مصابة بالسرطان، توقفت الأورام السرطانية عن النمو.

وعندما تم اختباره على أورام مأخوذة من مرضى سرطان الثدي، وسرطان الرئة والبنكرياس، تم حجز الخلايا السرطانية ومحاصرتها ومنع انقسامها.

ورجحّت الدراسة أن Quisionostat، يمكن أن يؤثر على الخلايا السرطانية مع ترك الخلايا السليمة دون أن تُصاب بأذى.

ويأمل الباحثون في حالة ثبوت فعالية الدواء بعد خضوعه لمزيد من الاختبارات والتجارب السريرية، أن يسهم في السيطرة على المرض على المدى الطويل.