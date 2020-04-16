كيف نحمي ذوي الإعاقات الجسدية من "كورونا"؟

الأشخاص المصابون بإعاقات جسدية مثل إصابة الحبل الشوكي وداء العصبون الحركي "لو جيريج"، والتصلب المتعدد معرضون لخطر الإصابة بمشاكل تنفسية حادة تتعلق بفيروس كورونا، لأن العضلات التي تساعدهم على التنفس بالفعل قد لا تعمل بشكل طبيعي، فعندما تكون لدى الشخص حالة تسبب الشلل، أو تضعف عضلات الصدر أو البطن أو الحجاب الحاجز، قد لا يتمكن من إزالة إفرازات الرئة عن طريق السعال.

هذا بالإضافة إلى الصعوبة في الاستنشاق وملء الرئتين بالأكسجين الذي يحمل إلى بقية الجسم، وفق ما تقول الطبيبة الفيزيائية، كريستين جارلانغر.

إرشادات ضرورية

وتنصح الطبيبة الأشخاص المصابين بإعاقة جسدية، باتخاذ احتياطات إضافية للحماية من فيروس كورونا، منها إبقاء الفم رطبا للحفاظ على إفرازات الرئة رقيقة، وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن لتقوية جهاز المناعة، والقيام بإجراء التنفس العميق و"تمارين السعال" والتي يتم التحكم فيها من خلال مناورات السعال التي تساعد على تنظيف الرئتين، مع تغيير الوضع بشكل متكرر، للمساعدة في تنظيف الرئتين.

أما الدكتورة ليزا بيك من قسم العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل فتلفت الانتباه إلى نقطة أخرى مهمة تتعلق بالمسافة الاحترازية بين الأشحاص المقدرة بـ6 أقدام على الأقل من شخص آخر، فتقول: "هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تستخدم كرسيا متحركا، حيث تكون الرأس في مستوى أقل من الأشخاص الذين يقفون، لذلك قد تكون أكثر عرضة لقطرات الجهاز التنفسي التي تنتج عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث، حيث تسقط القطرات".

وقدمت كل من غارلانغر وبيك نصائح بشأن استخدام الكراسي المتحركة وخطط مقدم الرعاية والأجهزة التنفسية:

لمستخدمي الكراسي المتحركة:

-يجب البقاء على الأقل بمسافة 6 أقدام عن الآخرين، عندما يكون ذلك ممكنا، وغسل الوجه واليدين بعد الخروج أو بعد إجراء محادثات شخصية.

-استخدم مضاد للبكتيريا لتنظيف الأسطح عالية اللمس، مثل العجلات والفرامل وحواف الدفع للكرسي المتحرك اليدوي طوال اليوم.

-يجب استخدام مضادات البكتيريا مع أجهزة مساعدة أخرى، مثل المشايات أو العصي.

لمقدمي الرعاية الصحية:

-اطلب من مقدمي الرعاية الصحية ارتداء قناع الوجه عندما يدخلون ويعملون معك في منزلك، وغسل أيديهم عند وصولهم وفي كل مرة قبل لمسك.

-اطلب منهم أيضا توخي الحذر بشأن عدم لمس وجههم أو وجهك، وفحص درجة حرارتهم قبل الوصول، وعدم القدوم إذا كان لديهم تعرض معروف لشخص مريض.

الإمدادات الطبية

وتواصل الطبيبتان تقديم نصائحهما لهؤلاء الأشخاص، بضرورة التخطيط لمقدمي الرعاية الاحتياطيين، إذا كان مقدم الرعاية المعتاد غير متاح، للاعتماد عليهم في حالات الطوارئ، مع تحديد أشخاص للمساعدة في البقالة أو توصيل وجبات الطعام لمنزلك، فضلا عن تحديد طريقة للحصول على الأدوية، والإمدادات الأخرى في الوقت المناسب.

وقالت بيك: "يعتمد بعض الأشخاص ذوي الإعاقة على أجهزة التنفس الصناعي كل يوم، ولذا يجب التأكد من إتباع مقدمي الرعاية لإرشادات صارمة لتنظيف واستخدام هذه الآلات؛ لأن ذلك سيساعد على حماية أولئك المعرضين لأمراض الجهاز التنفسي".

ويجب إتباع هذه النصائح لمستخدمي أجهزة التنفس الصناعي أو الأجهزة المساعدة التنفسية الأخرى، مثل: تنظيف وتطهير المعدات الطبية وتغيير المرشحات حسب تعليمات الشركة المصنعة، وغسل اليدين قبل وبعد العمل مع جهاز التنفس الصناعي أو الشخص، التأكد من أن مقدمي الرعاية يرتدون قناعا أو واقيا للعين إذا كانوا يشفطون الإفرازات.