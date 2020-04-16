إسرائيل تحرم الفلسطينيين في القدس من "فحوصات كورونا"

أكد حقوقي فلسطيني، الأربعاء، أن إسرائيل لا توفر فحوصات خاصة بفيروس كورونا للفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في ندوة رقمية عقدت بدعوة من أحد مراكز جامعة القدس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال زكريا عودة، مدير الائتلاف الأهلي لحقوق المقدسيين (ائتلاف غير حكومي): "ما يحدث من تأخر إسرائيلي في فتح مراكز لفحص كورونا هو جزء من تهويد القدس عبر إجراءات تدفع لتهجير المقدسيين".

من جانبها، قالت سهاد بشارة مديرة وحدة الأرض والتخطيط في مركز عدالة (غير حكومي): "وفق القانون الدولي يجب على دولة الاحتلال تقديم الخدمات للسكان الواقعين للاحتلال، وأن الإجراءات الإسرائيلية كانت متأخرة جدا، وكانت الإشكالية بالقدس الشرقية هو توفير الفحوصات".

وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير نشر، الثلاثاء، "فإن العدد الدقيق للحالات المصابة في القدس الشرقية غير مؤكد، بالنظر إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، لا تغطيهم ولأنه لا يرِد تصنيفهم في الأرقام العامة التي تصدر عن السلطات الإسرائيلية".

ويقول صحفيون فلسطينيون في مدينة القدس، إن هناك عشرات الحالات المنتشرة في مدينة القدس، دون أن يتسنى تحديد العدد بدقة.

وحسب آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد الإصابات في إسرائيل، بلغ 12501، وصفت حالة 180 بأنها "حرجة"، بينما توفي 131 شخصًا.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة المنقضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 294.

وأشار ملحم في بيان له إلى أن الإصابات سجلت لدى الطواقم العاملة بمستشفى المطلع بالقدس المحتلة، اثنتان منها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوبي الضفة، وواحدة في العبيدية قرب القدس.

ولفت البيان إلى ارتفاع أعداد المصابين في مدينة القدس إلى 81 اصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في حي جبل المكبر في المدينة، بحسب ما أوردت مصادر طبية.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الأربعاء، أكثر من مليونين و77 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 134 ألفًا، وتعافى أكثر من 509 آلاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء حول العالم.