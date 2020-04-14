بومبيو: واشنطن تريد إحداث "تغيير جذري" في منظمة الصحة العالمية

المصدر: أ ف ب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء "إن الولايات المتحدة تسعى إلى إحداث تغيير جذري في منظمة الصحة العالمية" وسط تهديداتها بحجب مساهماتها المالية للمنظمة، فيما يشهد العالم وباء فيروس كورونا كوفيد-19.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار إعلان، هذا الأسبوع، بشأن التمويل الأمريكي للمنظمة الدولية التي تتصدر التصدي للوباء القاتل.

وتعد الولايات المتحدة المتبرع الأكبر للمنظمة إذ قدمت لها 400 مليون دولار العام الماضي.

وصرح بومبيو لإذاعة فلوريدا:"لقد قامت منظمة الصحة العالمية خلال تاريخها بعمل جيد، ولكن للأسف، لم تبلِ بلاء حسنًا هذه المرة".

وأضاف:"نريد بذل جهود لإحداث تغيير جذري أو اتخاذ قرار مختلف يقول إن عليكم القيام بدوركم لضمان تنفيذ التزامات الصحة العالمية، أي الأمور التي بصراحة تحافظ على سلامة الأمريكيين".

وتقول إدارة ترامب، التي تنتقد منظمات الأمم المتحدة باستمرار، إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت بشكل كبير على التصريحات الرسمية الصينية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.

وفي الأسابيع الأولى من انتشار المرض، قالت المنظمة، استنادًا إلى تصريحات أطباء صينيين، إنها لا تملك معلومات عن انتقال الفيروس بين البشر، وأشادت بشفافية الصين.

ويرى معارضون أن ترامب يسعى إلى العثور على كبش فداء بعد تعرضه للانتقادات بسبب معالجته للوباء، بعد أن قال في كانون الثاني/يناير إنه "تحت السيطرة الكاملة"، ولكنه أدى الآن إلى وفاة أكثر من 23500 شخص في الولايات المتحدة، أي أكثر من أي مكان آخر في العالم.

ويقول المدافعون عن منظمة الصحة العالمية إنها لو تحدّت الصين لكان تم حجب المعلومات عنها، ويشيرون إلى أنها لم تكن حازمة في تصريحاتها بشأن طريقة تعامل واشنطن مع الوباء.