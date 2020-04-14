وفيات كورونا في بريطانيا ترتفع إلى 12107 أشخاص‎

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا في أنحاء البلاد، ارتفعت إلى 12107 أشخاص بحلول الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش يوم 13 أبريل/ نيسان بزيادة 778 وفاة عن اليوم السابق.

وأضافت الوزارة "جرى فحص 302599 شخصا كانت نتيجة فحص 93873 منهم إيجابية".

وصرح مسؤولون في قطاع الصحة اليوم الثلاثاء؛ بأنه جرى تسجيل 744 وفاة جديدة بكوفيد-19 في مستشفيات إنجلترا ليرتفع الإجمالي إلى 11005 أشخاص.

من بين هؤلاء 58 متوفى لم يكونوا يعانون من أي أمراض أخرى وتتراوح أعمارهم بين 38 و 96 عاما.