عدد وفيات كورونا يتخطى حاجز الـ11 ألفا في بريطانيا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 11 ألفا و329 شخصا بزيادة 717 عن اليوم السابق.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة 4342 حالة لتصل الحصيلة في البلاد إلى 88621، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة البريطانية يوم الإثنين.

وفي إنجلترا تحديدا، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس، إلى 10261؛ بعد تسجيل 667 حالة وفاة جديدة.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، يوم الإثنين، إن أعمار من توفوا تراوحت بين 17 عاما و101، ولم يكن لدى 40 منهم مشكلات صحية معروفة أخرى.

وتراوحت أعمار هؤلاء الأربعين بين 37 عاما و98 عاما.

ومن المقرر نشر أحدث أرقام الإصابات بكورونا في المملكة المتحدة ككل، في وقت لاحق اليوم.