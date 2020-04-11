سوريا تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سوريا، اليوم السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة.‎

في السياق، قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر أيار/مايو المقبل.

وطالب الفريق الحكومي بتشديد الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبا على السلامة العامة، كما وافق الفريق مبدئيا على تقديم ”بدل تعطل“ لكل عامل من عمال المياومة وعمال المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة الإجراءات الاحترازية.