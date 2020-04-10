تونس تسجل 28 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الجمعة، تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 671 حالة مؤكدة.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها أن الوضع ينبئ بمزيد من انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، طالما أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لم يتم احترامها في كثير من المناطق.

وأجرت السلطات التونسية اليوم 571 تحليلا مخبريا في 22 محافظة، تم الكشف عن وجود إصابات فيها.

وأضافت وزارة الصحة التونسية أن الوباء تسبب في وفاة 25 تونسيا إلى حد الآن، مشيرة إلى أنه تم إخضاع 19414 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 19266 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و308 ما زالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة.

وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية تُجرى بالأساس على الحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض.

ودعت الوزارة كل التونسيين إلى الالتزام باحترام الإجراءات المتخدة من قبل السلطات، وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.