الإمارات تعلن عن وفاتين و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة الخليجية 3360.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وام“، ”أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها أكثر من 49,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3360“.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 418.