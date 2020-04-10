رئيس بلدية موسكو: أزمة كورونا لا تزال في بدايتها وننتظر الأصعب

حذر سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو من أن تفشي فيروس كورونا لا يزال في مراحله الأولى في العاصمة الروسية، مضيفا أن اختبارا صعبا في انتظارهم بعد أن سجلت حالات الإصابة ارتفاعا قياسيا اليوم الجمعة.

ورصدت روسيا 1786 إصابة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 11917 حالة مع قرب نهاية الأسبوع الثاني من إجراءات عزل عام طبقتها موسكو والكثير من المناطق الأخرى لاحتواء العدوى. وقالت السلطات إن 94 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس.

وشهدت العاصمة موسكو، التي يقطنها أكثر من 12.5 مليون شخص وكانت بؤرة تفشي الفيروس في روسيا، قفزة في حالات الإصابة الجديدة حيث سجلت 1124 حالة ليصل الإجمالي إلى ثمانية آلاف. وقال مسؤول إن عدد المرضى الذين يتلقون علاجا في المستشفيات ارتفع إلى مثليه في الأيام الماضية.

وقال سوبيانين في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نُشرت اليوم الجمعة: ”يمكنني أن أقول على وجه التأكيد إننا لم نصل إلى الذروة بأي حال، لا نزال عند سفح التل وليس حتى في المنتصف“، مضيفا ”كل ما أستطيع قوله إننا في انتظار اختبار صعب وعلينا أن نستعد“.