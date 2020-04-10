السعودية تعلن تسجيل 3 وفيات و364 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19″، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 3651.

كما أعلنت تسجيل 3 وفيات، و19 حالة تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 685.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في موقع تويتر: ”تسجيل (364) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (19) حالة تعافي، ليصبح مجموع الحالات المتعافية (685) حالة ولله الحمد“.

#الصحة تعلن عن تسجيل (364) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (3) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (19) حالة تعافي ليصبح مجموع الحالات المتعافية (685) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/L8T9a4imxx — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 10, 2020

وفي السياق، قررت وزارة الداخلية السعودية ”منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء ”الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة“ بالمدينة المنورة، ابتداءً من اليوم، وحتى إشعار آخر.

وكانت السعودية قررت في وقت سابق، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة، على مدى 24 ساعة يوميًا، لكنها استثنت حينها منسوبي القطاعات الحيوية، في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.