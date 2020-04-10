ارتفاع عدد ضحايا كورونا في فلسطين وقطر والكويت

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في فلسطين وقطر والكويت، اليوم الجمعة، عقب تسجيل وفاة وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، تسجيل حالة وفاة ثانية بكورونا في البلاد، وهي لمصاب خمسيني.

وأضافت كيلة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن ”مصابا توفي من سكان بلدة برطعة بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية“.

وفي 25 من شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت السلطات الفلسطينية، أول وفاة بكورونا في البلاد لسيدة في عقدها السادس من العمر.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 266.

وذكر ملحم أن من بين مجمل الإصابات، 13 حالة في قطاع غزة، فيما البقية في الضفة الغربية.

136 إصابة جديدة في قطر

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 136 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 2512.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (قنا) أنه من بين الإصابات تم تسجيل 21 حالة شفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 227 حالة، فيما استقرت الوفيات عند 6 حالات.

83 إصابة جديدة في الكويت

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 83 إصابة بفيروس كورونا لترفع الإجمالي إلى 993.

وأوضحت في تقرير نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن حالات الشفاء بلغت 123، ولا وفيات جديدة سوى الحالة الواحدة المعلنة سابقا.

وحتى ظهر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم أكثر من مليون و616 ألفا، والوفيات تجاوزت 96 ألفا، بينما المتعافون نحو 366 ألفا.