تونس تسجل وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الخميس، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 25 حالة، تتوزع على عدة محافظات في تونس.

كما أفادت الوزارة، في بيان لها، بتسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 643 حالة.

وبينت الوزارة أنه “ تم تسجيل 33 تحليلًا إيجابيا، 18 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و15 حالة إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 643 حالة مؤكدة من بين 9570 تحليلا إجماليا، تتوزع على 22 محافظة تونسيّة.

وحذّرت الوزارة من أنّ التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والعام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

ويأتي ذلك، في وقت توقّعت فيه وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، معركة طويلة مع فيروس كورونا، مبدية خشيتها من تكرار ما وصفته بالسيناريو الإيطالي، في ظل عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي العام.

وأكد رئيس لجنة الحجر الصحي في وزارة الصحة التونسية محمد الرابحي، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن وضع وباء كورونا في تونس لا يزال خطيرًا، ولن يستقر في وقت قريب على الأرجح، مشددا على أن هذا الوضع لا يُطمئن خاصة مع سرعة انتشار الفيروس .

وقال الرابحي: إن الدولة استوعبت الدرس من تجارب عدة بلدان أخرى رغم إمكانياتها المحدودة، مشيرًا إلى أن السلطات فرضت الحجر الصحي العام، وأقرت إجراءات إضافية مساء أمس لحماية الأفراد من الوباء، معتبرًا أن الأسبوعين المقبلين حاسمان في مواجهة تفشي فيروس كورونا.