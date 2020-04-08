أستراليا.. السجن المؤبد لمن يتسببون بانتشار ”كورونا“ عمدا‎

أعلن وزير الصحة الأسترالي، غريج هونت، فرض عقوبة السجن مدى الحياة على من يتعمدون نشر فيروس كورونا، ومن يتسببون بوفاة موظفي قطاع الصحة.

وأشار الوزير الأسترالي، إلى زيادة الاعتداءات على موظفي الصحة مؤخرا، مبينا أنه استشار وزير العدل في بلاده، واتفقا على فرض عقوبات على المعتدين.

وأضاف: ”في حال قام أحدهم بنقل الفيروس إلى موظف الصحة، وأدى ذلك إلى وفاته، فإننا سنفرض عليه أقسى العقوبات، وهي السجن مدى الحياة.“

وفي سياق آخر، أوضح ”هونت“ أنه سيتم توزيع 11 مليون كمامة طبية على موظفي الصحة في أستراليا، لمنع إصابتهم بفيروس كورونا.

هذا وسجلت أستراليا حتى الآن، أكثر من 6 آلاف إصابة و50 حالة وفاة بسبب كورونا.