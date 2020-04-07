دبي تدشن مركزًا لفحص فيروس كورونا من السيارة‎ ( صور)

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الثلاثاء، عن تدشين أول مركز في الإمارة لإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد من السيارة، بعد افتتاح مركز مماثل في أبو ظبي، الأسبوع الماضي.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان، إن المركز الجديد جرى افتتاحه في نادي النصر بالإماراة، وذلك ”ضمن 3 مراكز متخصصة أفردتها الهيئة لهذا الغرض، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة، تضمن حماية مقدمي الخدمة ومتلقيها“.

هيئة الصحة في #دبي تطلق خدمة الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك في مركز نادي النصر بدبي الذي أطلقته الهيئة ضمن ثلاثة مراكز متخصصة أفردتها الهيئة لهذا الغرض، تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة.https://t.co/rsdyQx9M3V pic.twitter.com/mAaRJ7ngNC — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 7, 2020

وقال إن المركز ”يعمل على تقديم الفحص المجاني من المركبات، حيث لا يتعين على الشخص الخاضع للفحص النزول من المركبة، وتصل طاقته الإجمالية اليومية إلى أكثر من 250 فحصًا يوميًا، ولا تتجاوز مدة الخدمة 5 دقائق هي فترة جمع العينة. والنتيجة خلال 48 ساعة من جمع العينة“.

وقال المكتب الإعلامي في تغريدة إن المركز مخصص ”لخدمة فئات محددة، للتخفيف عنهم من عناء التوجه إلى المستشفيات أو المراكز الطبية، وتشمل: كبار السن، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حتى من تظهر عليهم أعراض مرضية“.