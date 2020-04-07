المغرب.. 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا‎

أعلن المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 90 حالة.

وأكد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة محمد اليوبي، خلال ندوة صحفية، أن ”المصالح الطبية في المملكة سجّلت 64 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 1184 حالة“.

ووفق المسؤول المغربي، فقد تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 93 حالة، بينما بلغ عدد الحالات المستبعدة 4253 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وأمس الاثنين، قررت السلطات المغربية، العمل بإجبارية وضع ”الكمامات الواقية“ في المملكة ابتداءً من، اليوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقار السكن في الحالات الاستثنائية (العمل، أو اقتناء حاجيات المنزل، أو العلاج) للسيطرة على انتشار الوباء.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ منذ الـ20 من شهر مارس/ آذار الماضي، تستمر حتى الـ20 من شهر أبريل/ نيسان الحالي، وذلك في إطار جهود احتواء المرض، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية ”جائحة عالمية“.