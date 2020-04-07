 السعودية.. حالات كورونا قد تصل خلال أسابيع إلى 200 ألف إصابة – إرم نيوز‬‎

السعودية.. حالات كورونا قد تصل خلال أسابيع إلى 200 ألف إصابة

السعودية.. حالات كورونا قد تصل خلال أسابيع إلى 200 ألف إصابة

المصدر: فريق التحرير

قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الربيعة، خلال إفادة تلفزيونية، إلى أن 4 دراسات توقعت وصول الإصابات من 10 آلاف إلى 200 ألف خلال الأسابيع القادمة في المملكة.

وانتقد الوزير السعودي ما سماه ”عدم التزام بعض المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، التي اتخذتها الدولة“، موضحًا أن التوقعات في قادم الأيام لا تشير إلى تناقص حالات الإصابة، بل إنها في تزايد مستمر“.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة.

كما أعلن، وفق ما نقلت ”واس“، عن 64 حالة تعافي جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 615 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3 حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة.

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