إيران تعلن إصابة 54 جنديا بفيروس كورونا

أصيب 54 جنديا من قوات الجيش الإيراني بفيروس كورونا المستجد، بحسب رئيس قسم الموارد البشرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ناخدا رحيمي بور.

وقال رحيمي بور لوكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية، يوم الثلاثاء، إن ”54 من العسكريين الذين يؤدون الخدمة العسكرية في قوات الجيش الإيراني، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد“، مضيفا أن ”معظم المصابين يتماثلون للشفاء من هذا الفيروس“.

وأضاف رحيمي بور، أن ”هناك مئات الآلاف من الجنود العسكريين، أصيب 54 منهم فقط، بفيروس كورونا المستجد“.

من جهته، طالب رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران، علي رضا زالي، القوات المسلحة، بوقف تدريب العسكريين في المواقع والمقار العسكرية.

وقال ”زالي“ في تصريحات صحافية، الثلاثاء: ”قدمت مقترحا بوقف عمليات تدريب العسكريين والجنود الذين يقومون بأداء الخدمة العسكرية في مختلف مناطق البلاد“، مضيفا أن ”الكوادر الطبية منتشرة في كافة المواقع العسكرية“.

وبلغ عدد الوفيات في إيران، حتى يوم الثلاثاء، 3872 وفاة، فيما ارتفعت الإصابات إلى 62 ألفا و589 حالة إصابة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ”كيانوش جهانبور“.