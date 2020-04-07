كردستان العراق.. فرض الحجر الصحي الكامل على 10 أحياء في أربيل

أعلن مصدر طبي بدائرة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، فرض الحجر الصحي الكامل على 10 أحياء في مدينة أربيل، لاحتواء فيروس كورونا.

وقال المصدر، إن السلطات قررت فرض الحجر الصحي على 10 أحياء في أربيل، وهي كاريزان، كاني كني، آلتون سيتي، شيخ أحمد، زانكو، جنار، ماموستايان، 124 كولان، زيان، وزيلان سيتي.

وأضاف المصدر أن هذا القرار يأتي جراء مخالطة المئات لشخص مصاب بفيروس كورونا، خلال إقامة مجلسي عزاء في حي كاريزان، مشيرا إلى أن 70 إصابة مؤكدة اكتشفت لغاية الآن جراء المخالطة في الحي المذكور.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في الإقليم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل، وهي لأشخاص خالطوا المصاب في حي كاريزان خلال مجلس عزاء.

ويبلغ إجمالي المصابين بالفيروس في إقليم كردستان 288، بينها 3 حالات وفاة، و105 حالات تعاف، بينما يبلغ مجموع الإصابات على مستوى العراق 1059، بينها 64 حالة وفاة، و344 حالة تعاف.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.