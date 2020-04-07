الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الكويت، يوم الثلاثاء، تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 743 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن الحالات الجديدة تضم: 56 حالة من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم باكستاني، و3 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلادشية، وثلاث حالات من الجنسية المصرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الحالات المخالطة تضم -أيضا- حالتين لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وحالة لمقيم سوري، وحالة لمقيم من الجنسية السيلانية، وحالة لمقيم من الفلبين، وحالة لمقيم من الجنسية الكاميرونية.

وذكر أن هناك تسع حالات تحت التقصي الوبائي منها حالة واحدة لمواطن كويتي.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء شفاء حالتين كانتا أصيبتا بمرض فيروس كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 105 حالات.