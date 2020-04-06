هل يمكن لمريض فيروس كورونا أن يتبع الصيام المتقطع؟

يتبع الكثير من الأشخاص حمية الصيام المتقطع لفقدان الوزن، إلا أنهم يجهلون فوائدها الكثيرة التي تكون أبعد من خسارة الوزن.

ويقول الدكتور جايسون فونغ، أخصائي أمراض الكلى والمؤلف المشارك لكتاب ”Life in the Fasting Lane“، إن الصيام المتقطع ليس وسيلة لفقدان الوزن وحرق الدهون فقط، ولكنه يعمل على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الأمراض وتقليل تعرض الجسم لمرض السكري.

ويمكن تعريف الصيام المتقطع على أنه تناول السعرات الحرارية لفترة زمنية محددة، فيمكن تناول الطعام من 6 لـ 8 ساعات، ثم الصيام لمدة تتراوح بين 14 لـ 18 ساعة أو أكثر لمدة عدة أيام في الأسبوع.

ويساعد الصيام المتقطع الجسم على البقاء بشكل أكثر صحة، كما يتم خلال تلك الفترة تنظيف الخلايا التالفة، وهو مفتاح لمكافحة العدوى والفيروسات والأمراض المختلفة، كمل يعمل على تحفيز دفاعات الجسم لمكافحة الأمراض.

وأشار فونغ إلى أنه عندما يمرض الإنسان، فإن الجسم يقوم بالتوقف عن تناول الطعام أو تناول كمية أقل؛ كرد فعل طبيعي، ثم يقوم الجسم بكافة طاقته لمحاربة الفيروس، ويتسبب تناول الطعام في الواقع بإعاقة هذه العملية.

وخلال إصابة الجسم بالفيروسات المختلفة، يحفز الصيام عملية ”الالتهام الذاتي“، وهي طريقة الجسم لتنظيف الخلايا التالفة، وتلعب هذه العملية دورا رئيسا في مساعدة الجسم على مكافحة الفيروسات.

ويقوم ”الالتهام الذاتي“ بتنشيط الليزوزومات التي تحلل الجسيمات الفيروسية ثم تقدمها إلى جهاز المناعة لتطوير الأجسام المضادة، وتتم هذه العملية أثناء الصيام.

وأوضح فونغ أنه عندما يمرض الإنسان، يتوقف عن الأكل بشكل طبيعي، وقد وصف الإغريق هذه العملية بـ ”غريزة الصيام“، والتي تشير إلى أنه كلما تناولت طعاما أقل، تنخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وهو ما يعد حماية ضد البكتيريا في مجرى الدم، فكلما قل تناول الطعام، قل نمو البكتيريا وتكاثرها داخل جسمك.

وفي سؤال عما إذا كان يمكن لمريض فيروس كورونا أن يتبع الصيام المتقطع، أجاب أنه ”بالفعل لن يكون لديه شهية كبيرة، وهذه طريقة الجسم لمحاربة الفيروس، ولهذا السبب عندما يكون الشخص مريضا، يكون رد فعل الجسم الطبيعي هو تناول الطعام بشكل أقل، ثم يقوم الجسم بتنظيف نفسه، ولكن يمكن شرب الكثير من السوائل، مثل الماء والشاي الأخضر، للحفاظ على الجسم رطبا“.