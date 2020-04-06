ارتفاع وفيات كورونا إلى 3739 في إيران

ارتفع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 3739 وفاة، بعدما سجلت البلاد 136 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وقال جهانبور في مؤتمر صحافي، الإثنين، إن ”البلاد سجلت وفاة 136 حالة جديدة، وإصابة 2274 خلال الـ 24 ساعة الماضية“، مبينًا أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 3739 والإصابات إلى 5860 ألف و500 شخص، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة إلى 4083 حالة“.

في سياق متصل، أكد حاكم محافظة قم، مرتضى حيدري، أن الخطر في هذه المحافظة لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن موجة جديدة لهذا الفيروس ستضرب قم من جديد، داعيًا سكان قم إلى ”البقاء في منازلهم، للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”تسنيم“.