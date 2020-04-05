تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 961.

وقالت الوزارة في بيان، إن“ مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وهي موزعة على محافظات عدة، وفي مقدمتها العاصمة بغداد التي سجلت فيها 22 إصابة، وأربيل التي سجلت فيها 18 إصابة“.

وأضافت أنه ”تم تسجيل 20 حالة شفاء في عموم محافظات البلاد“، مشيرة إلى أن ”العدد الكلي للإصابات بلغ 961، ومجموع الوفيات 61، فيما بلغت حالات الشفاء 279“.