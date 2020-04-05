7 مشروبات لتنظيف الكبد بشكل طبيعي.. تعرف عليها

يمكن للكبد الدهني أو تليف الكبد أن يجعلك متعبًا، وفي بعض الحالات، يتحول لون بشرتك وعينيك إلى الأصفر، لكن هناك بعض المشروبات التي تساعد على تنظيف كبدك مما يضره حتى يعمل بأعلى كفاءة، ومن هذه المشروبات:

عصير الجزر

يمكنك عصر الجزر مع السبانخ وقليل من الماء، من جعل كبدك يعمل بكفاءة.

يحتوي الجزر على نسبة عالية من ”فيتامين أ“، الذي ثبت أنه يمنع أمراض الكبد، كما أنه مليء بالفلافونويد والبيتا كاروتينات المضادة للأكسدة.

عصير الخضراوات الورقية

كما يمكن عصر الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ وأوراق البنجر والخس الروماني، وشربها؛ إذ إن عصرها يجعل من السهل على جسمك الوصول مباشرة إلى العناصر الغذائية بدلاً من الاضطرار إلى هضمها أولاً.

ووفقًا لموقع ”Health & Human Research“ فإنه يمكن إضافة الجزر لعصير الخضراوات الورقية كتعزيز إضافي، ولإضافة قليل من المذاق الحلو.

وتحفز الخضراوات الورقية ”الصفراء“ كما أنها تساعد على تطهير الكبد بلطف.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الرائعة للكبد؛ فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تزيل الجذور الكيميائية، وهو ما يجعله من مقاتلات السرطان المعروفة.

كما يساعد الشاي الأخضر أيضًا جسمك على حرق الدهون، وتخفيف بعض العبء على كبدك.

كذلك فإن الترطيب الإضافي من شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يدعم كبدك أيضًا، لكن حاول ألا تضيف أي مواد تحلية حتى لا يضطر كبدك للتعامل مع تلك المواد أثناء التخلص من السموم.

شاي الكركم

يعد الكركم من أقوى التوابل الداعمة للكبد، ويمكن صنع شاي الكركم من الكركم المطحون من خلال إضافة ملعقة صغيرة من الكركم المطحون إلى الماء المغلي وتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، مع إضافة القليل من عصير الليمون وقليل من الفلفل الأسود.

ويحمي الكركم كبدك من التلف وقد يساعد الكبد على تجديد الخلايا جديدة.

كما أنه يحارب الالتهابات أو الآثار الجانبية أو حتى السبب المحتمل لأمراض الكبد.

عصائر الحمضيات

من الأشياء الرائعة لتنظيف الكبد هي ”فيتامين C“ ومضادات الأكسدة الموجودة في الحمضيات؛ فتناول الفواكه الحمضية مثل الليمون والجريب فروت والبرتقال والكليمنتين والليمون يمكنك من الحصول على مستويات لا تصدق من ”فيتامين ج“ ومضادات الأكسدة، ويمكنك أيضًا شربها في صورة عصير طازج، لكن لا تشرب العصائر المعلبة أو المجمدة، فهي مليئة بالسكر وعملية البسترة تكسر العناصر الغذائية.

ويعتبر الليمون الطازج مع الماء من أكثر المشروبات الشائعة لتطهير الكبد وهي بسيطة وفعّالة.

عصير البنجر

يعد البنجر وأوراقه الخضراء، وكذلك عصير البنجر من الأشياء المدهشة للغاية في دعم وتطهير الكبد، حيث يزيد البنجر من كمية الأكسجين في الدم عن طريق المساعدة في تنظيفه، كما يحفز إنتاج الصفراء ويساعد في نشاط الإنزيم، وهي مليئة بالألياف وفيتامين سي، وهناك العديد من وصفات عصير البنجر.

الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف الكبد على إزالة السموم عن طريق زيادة حركات الأمعاء، والعديد من المشروبات التي تم ذكرها من قبل غنية بالألياف.

لكن يعتبر عصر التفاح مع عصير القرنبيط طريقة بسيطة لإضافة الألياف إلى مشروبات تنظيف الكبد، ويمكنك أيضًا إضافة الموز أو الأفوكادو أو الشوفان أو بذور الشيا إليها.