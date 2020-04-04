مصر.. 85 إصابة جديدة و5 وفيات بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1070 حالة، بعد تسجيل 85 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 71 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، جميعهم مواطنون.

وقال المتحدث باسم وزيرة الصحة خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة للفيروس، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا.

وأشار مجاهد إلى خروج 25 مصابا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفعت إلى 306 حالات، من ضمنهم الـ241 متعافيا.