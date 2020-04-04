تونس تعلن وفاة شخص وتسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت تونس، مساء اليوم السبت تسجيل حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا المستجد، و58 إصابة جديدة بالفيروس المعروف طبيا بـ(كوفيد – 19).

وقالت وزارة الصحة التونسية، ”تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات المؤكّدة إلى 553 حالة، من أصل 6485 فحص“.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه تم تسجيل وفاة جديدة بالفيروس ”الفتاك“، ليصل إجمالي حالات الوفيات 19 حالة، تتوزع على عدّة محافظات تونسيّة.

وأوضحت أنه في إطار متابعة الوافدين؛ فقد ”تم إلى حدّ الآن إخضاع 19174 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18666 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و508 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية“.

وحذّرت الوزارة من أن التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والعام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

ودعت وزارة الصحة المواطنين كافة إلى الالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد؛ حمايةً للأمن الصحي للبلاد.