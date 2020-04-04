إيطاليا تسجل 681 وفاة جديدة بكورونا

قالت هيئة الحماية المدنية اليوم السبت؛ إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا ارتفع بواقع 681 ليصل إلى 15362، في زيادة أقل إلى حد ما من تلك التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية، في حين تراجع للمرة الأولى عدد المرضى الذين يخضعون للعناية المكثفة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 124 ألفا و 632 من 119 ألفا و 827 يوم الجمعة بزيادة 4805 حالات وهي زيادة طفيفة عن الأرقام التي أعلنت في الأيام الماضية، وهو ما يبعث على الأمل في أن يكون انتشار المرض بلغ مرحلة تتسم بالاستقرار.

وأعلن شفاء 20996 شخصا اليوم السبت، مقابل 19758 في اليوم السابق.

ويخضع 3993 شخصا للعناية المكثفة انخفاضا من 4068 في السابق لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها العدد الإجمالي لتلك الحالات منذ تفشي الوباء في شمال إيطاليا في الـ 21 من فبراير/ شباط.‎