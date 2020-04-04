قطر تعلن تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت قطر اليوم السبت تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة العامة؛ إنه ”تم تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)“.

وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء المسجلة في دولة قطر إلى 109 حالات، موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين.#قنا pic.twitter.com/yuxs00hhR1 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 4, 2020

وأشارت بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أن ”إجمالي حالات الشفاء المسجلة في دولة قطر وصل إلى 109 حالات، بعد تسجيل 16 حالة شفاء جديدة“.

وأوضحت الوزارة، أن ”بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين“.

وزارة الصحة العامة تكشف عن تسجيل 16 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في دولة قطر إلى 109 حالات، وأهابت أيضا بالمواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة والتقيد بإجراءات الحجر للحد من تفشي الفيروس. #قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 4, 2020

وبينت وزارة الصحة؛ أنها ”أجرت الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لعدد 3538 شخصا اليوم السبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 31951 حتى الآن“.