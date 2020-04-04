 قطر تعلن تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

قطر تعلن تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تعلن تسجيل 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت قطر اليوم السبت تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة العامة؛ إنه ”تم تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)“.

وأشارت بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أن ”إجمالي حالات الشفاء المسجلة في دولة قطر وصل إلى 109 حالات، بعد تسجيل 16 حالة شفاء جديدة“.

وأوضحت الوزارة، أن ”بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين“.

وبينت وزارة الصحة؛ أنها ”أجرت الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لعدد 3538 شخصا اليوم السبت، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات إلى 31951 حتى الآن“.

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