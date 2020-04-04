إيران .. 158 وفاة و 2560 إصابة جديدة بـ“كورونا“

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم السبت، أن البلاد سجلت 158 وفاة، و2560 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال جهانبور خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم لعرض آخر الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا:“سُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة 158 حالة جديدة وإصابة 2560″.

وأضاف:“بهذه الإحصاءات يرتفع عدد الوفيات إلى 3452، والإصابات إلى 55743″، منذ ظهور فيروس كورونا في إيران في 19 من فبراير / شباط الماضي.

وكشف عن وجود 4103 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد تعاني من أوضاع صحية حرجة على حد قول المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية.

من جهته، عبر نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، اليوم السبت، عن قلقه بشأن الحركة المرورية المزدحمة التي شهدتها طهران اليوم.

وقال حريرجي:“حركة المرور في طهران اليوم مقلقة، وفي حال عادت إلى ما كانت عليه قبل شهرين سنكون أمام ذروة تفشي الفيروس في العاصمة من جديد“.

وأضاف:“هدفنا هو تنفيذ قرار التباعد الاجتماعي في هذه المرحلة، لكن مع أخذ الجانب الاقتصادي أيضًا بعين الاعتبار، فإيران تحارب فيروس كورونا وتحارب العقوبات في آن واحد“.