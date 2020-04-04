 سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: فريق التحرير

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في السلطنة إلى 277.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن ”61 حالة إصابة قد تماثلت للشفاء، وتم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، وبذلك يبلغ العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة، وعدد الوفيات (حالة) واحدة“.

وأهابت الوزارة في بيانها، بضرورة التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وكانت عمان أعلنت قبل 3 أيام تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحة أن المتوفى يبلغ من العمر 72 عاما.

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