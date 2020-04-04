سلطنة عمان تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في السلطنة إلى 277.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إن ”61 حالة إصابة قد تماثلت للشفاء، وتم تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، وبذلك يبلغ العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 277 حالة، وعدد الوفيات (حالة) واحدة“.

إحدى وستين (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.

تسجيل (٢٥) خمس وعشرين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٢٧٧) مائتين وسبع وسبعين حالة وعدد الوفيات واحدة (١)#عمان_تواجه_كورونا #كوفيد١٩ #خليك_في_البيت pic.twitter.com/WF31AzdSIk — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) April 4, 2020

وأهابت الوزارة في بيانها، بضرورة التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

وكانت عمان أعلنت قبل 3 أيام تسجيل أول حالة وفاة لمواطن عماني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحة أن المتوفى يبلغ من العمر 72 عاما.