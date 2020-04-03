رغم رفضه ارتداءها.. ترامب يوصي الأمريكيين بالكمامات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة توصيةً حكوميّة جديدة لجميع الأمريكيين تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك…