تونس تسجل 4 وفيات و 40 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في تونس، مساء اليوم الجمعة، تسجيل أربع حالات وفاة إلى جانب 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبذلك، ترتفع حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 495 إصابة، في حين ارتفعت حالات الوفاة مع الحالات الأربع الجديدة إلى 18 حالة في تونس، إلى حدّ الآن.

وحذّرت الوزارة، في بيان، من أن التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد، ما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والعام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

كما دعت وزارة الصحة كافة المواطنين إلى الالتزام التام باحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد؛ حمايةً للأمن الصحي للبلاد.