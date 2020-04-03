السعودية تسجل 154 إصابة جديدة بـ ”كورونا“

سجلت المملكة العربية السعودية ، اليوم الجمعة، 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس) عبر حسابها على تويتر عن المتحدث باسم وزارة الصحة .

كما أوضح متحدث الصحة أن 351 حالة تماثلت للشفاء، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 25 حالة.

وأشار إلى أن 3 حالات من الإصابات الجديدة مرتبطة بالسفر إلى الخارج، فيما بقية الحالات مرتبطة بمخالطة مصابين.

وأوضحت الوكالة أن الحالات الجديدة توزعت على مدن ”المدينة المنورة وجدة ومكة المكرمة وتبوك والرياض وبريدة والقطيف والهفوف والخبر ومحايل عسير والرس ونجران والخفجي والظهران وخميس مشيط وراس تنورة والدمام والوجه وضبا“.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف و القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً اعتباراً من اليوم الجمعة.