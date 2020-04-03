الكويت تسجل أعلى عدد إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الجمعة، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، هي الحصيلة اليومية الأعلى، ليصل العدد الإجمالي إلى 417 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 12 حالة، ضمن الإصابات الجديدة، هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة وإيران ومخالطين لحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة واحدة منها مخالطة لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالتان تحت التقصي الوبائي.

والحالات الـ 63 الأخرى، هي لوافدين من جنسيات مختلفة، أحدهم عراقي مرتبط بالسفر إلى بلاده، و32 حالة منها مخالطة لحالات تحت التقصي الوبائي، تتوزع بواقع (26 هنديا، 3 بنغاليين، 3 مصريين)، و30 حالة أخرى من الجنسيات الهندية والمصرية والبنغالية والفلبينية والنيبالية.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 75 حالة جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 417 حالة pic.twitter.com/6reJtiMUeX — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) April 3, 2020

وأعلنت الوزارة عن تماثل 82 حالة للشفاء، في حين لا تزال مراكز الحجر الصحي تستقبل المواطنين العائدين من دول مختلفة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للسيطرة على المرض.