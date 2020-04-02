إيران.. وفاة مسؤول في بلدية طهران إثر إصابته بكورونا‎

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الخميس، بوفاة رضا نكهبان مدير إدارة الطرق والتعمير في بلدية العاصمة الإيرانية طهران؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ونقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية عن وزارة النقل الإيرانية“وفاة رضا نكهبان مدير إدارة الطرق والتعمير ببلدية طهران نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعدما خضع للرعاية الطبية خلال الأيام الماضية“.
وذكرت الوكالة الإيرانية أن وزير النقل محمد إسلامي تقدم بتعازيه في وفاة رضا نكهبان.
يأتي ذلك في ظل إصابة ووفاة عدد من مسؤولي النظام، كان آخرهم ما كشفته وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس عن إصابة رئيس البرلمان علي لاريجاني، ووفاة القيادي بالحرس الثوري اللواء محمد ميرزا سلجي بالفيروس.
وتشهد إيران تفشيا واسعا لفيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد، حيث سجلت السلطات حتى اليوم الخميس أكثر من 50 ألف إصابة و3160 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة الإيرانية.