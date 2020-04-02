إيران.. وفاة مسؤول في بلدية طهران إثر إصابته بكورونا‎

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الخميس، بوفاة رضا نكهبان مدير إدارة الطرق والتعمير في بلدية العاصمة الإيرانية طهران؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ونقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية عن وزارة النقل الإيرانية“وفاة رضا نكهبان مدير إدارة الطرق والتعمير ببلدية طهران نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بعدما خضع للرعاية الطبية خلال الأيام الماضية“. وذكرت الوكالة…